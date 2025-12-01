Il Mattino – ” Napoli, si segue Palestra del Cagliari “

Il Napoli è sempre vigile sul mercato, pronto a cogliere le migliori occasioni che si possano presentare. Tra i vari profili osservati, ci sarebbe anche quello di Marco Palestra, esterno del Cagliari che sta ben figurando fino ad adesso. A riportarlo è l’edizione odierna de il Mattino, ecco un estratto dell’articolo:

Al Napoli piace anche Palestra, oggi al Cagliari. Il pensiero di Manna, anche ieri prima del match a Roma, è chiaro: «Se ci saranno occasioni, le coglieremo». Il terzino potrebbe essere una di quelle? C’è un’unica regola da seguire: non disturbare le liste per la Champions e per la Serie A. Il Napoli non ha più spazi da occupare, ecco perché i calciatori da inserire dovrebbero essere, se possibile, nati nel 2003 o addirittura dopo.”