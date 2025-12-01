Il Mattino – ” Lucca, difficile cederlo in prestito a Gennaio: svelato il motivo “

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sulla situazione intorno a Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli che sta trovando poco spazio. Una sua possibile cessione a Gennaio risulta essere complicata. Ecco un estratto dell’articolo, dove viene spiegato il motivo:

“Il pensiero va diretto a Lorenzo Lucca, visto anche il rientro di Romelu Lukaku a dicembre, ma cedere in prestito il calciatore ex Udinese è complicato per le norme vigenti. Lucca è in prestito a Napoli, andrebbe riscattato dai friulani per poi lasciare l’azzurro in prestito. Insomma, il raggio d’azione di Manna non sarà troppo allargato. E anche lasciar andare calciatori meno utilizzati, come Mazzocchi, non regalerebbe tutte queste occasioni d’acquisto. La sfida per lo staff di mercato azzurro sarà ardua: con non troppi milioni da investire e non troppi profili da seguire”