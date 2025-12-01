Gds – ” La settimana di vacanza ha funzionato per Conte: ritrovata la via maestra”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riempie di elogi Antonio Conte e il Napoli, dopo la vittoria di ieri sera contro la Roma per 1-0. Per la rosea, dopo la sosta delle nazionali, si sta vedendo una squadra completamente rigenerata. Ecco un estratto dell’articolo:

“Può una settimana di vacanza permettere di resettare tutto per ritrovare la strada maestra? A quanto pare, sì. Almeno per quanto riguarda Antonio Conte. Dalla sfuriata post Bologna sembra passata una vita, eppure sono appena tre settimane. In cui è successo tutto e il contrario di tutto. Da un Napoli sull’orlo di una crisi di nervi, rieccoli a un Napoli dominante, anche in trasferta. E allora sì, c’era proprio bisogno di staccare tutto, visti i risultati. Terza vittoria consecutiva, dalla ripresa post pausa Nazionali in avanti, è tutto un altro Napoli e non solo nella tattica e negli interpreti. È un Napoli con un cuore grande così, che aggredisce le partite, che le indirizza sin dall’inizio. E che adesso si sente più sicuro di sé. È allora benvenuta emergenza, verrebbe da dire. Perché è vero che la coperta è corta, specie in mezzo al campo, ma nella burrasca Conte ha ritrovato l’anima della sua squadra, feroce come non lo era mai stata nei primi mesi con lo scudetto sul petto.”