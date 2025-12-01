Gazzetta in prima pagina: “Senti che Napoli”

Edizione del lunedì del quotidiano sportivo la Gazzetta dello Sport. Tanto da riportare con la lotta serrata per le prime posizioni, che vede 4 squadre divise da un solo punto (e stasera anche il Bologna impegnato nel posticipo contro la Cremonese potrebbe raggiungere il gruppo).

Importante vittoria del Napoli guidato da Conte ieri sera all’Olimpico di Roma, il titolo è: “Senti che Napoli“, il commento chiarisce: “Neres gol e sorpasso alla Roma. Conte in testa con Allegri“.

Interessante a centro pagina il commento di Licari: “Il Campionato alla ricerca di un padrone“, con tante squadre che quest’anno danno l’impressione di poter lottare per il vertice.

I Campioni d’Italia, nonostante i troppi infortuni gravi ed un periodo di crisi sia di gioco che di risultati, sono in ripresa e hanno dimostrato di avere il carattere per difendere fino all’ultimo il tricolore.