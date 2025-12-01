Condò al CorSera – ” Il Napoli è una squadra completamente nuova, è riemersa dalle difficoltà ! “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

Paolo Condò, giornalista, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, si è anche soffermato sul Napoli, reduce da una splendida vittoria in casa della Roma per 1-0. Per il giornalista, il Napoli sarebbe guarito completamente dalle difficoltà riscontrate dopo la sconfitta di Bologna:

“La terza prova è quella definitiva: il Napoli vince anche all’Olimpico, sul campo della Roma, e completa l’opera con un abito tattico di rara efficacia. È una squadra completamente nuova, riemersa dalle macerie di Eindhoven e Bologna, dalla perdita di De Bruyne e Anguissa e dalla pausa di riflessione di Conte: inconsueta, ma quanto mai proficua”.

Articolo precedenteNapoli, il report dell’allenamento in vista del match di Coppa Italia contro il Cagliari
Articolo successivoCollovati a KKN – ” Il Napoli ha vinto meritatamente. E la prossima conto la Juventus…”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE