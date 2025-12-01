Collovati a KKN – ” Il Napoli ha vinto meritatamente. E la prossima conto la Juventus…”

Fulvio Collovati, ex giocatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso la sua opinione in merito alla vittoria del Napoli di ieri sera contro la Roma. Eccone un estratto:

“Il Napoli ha vinto a Roma meritatamente. Una vittoria neanche tanto inaspettata, vittoria giusta. Si scontravano due maestri delle difese. La Juve è una squadra incompiuta, prende sempre gol. Una squadra da sesto, settimo posto. Se arrivasse in Champions sarebbe un miracolo. In attacco adesso ha perso anche il suo miglior giocatore.”