Cds – ” Serata storta per Soulè, Buongiorno lo ha fatto respirare “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha elogiato la prestazione di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, autore di una marcatura asfissiante su Matias Soulè. Ecco un estratto dell’articolo:

“Una serata storta, stortissima, di quelle che un talento come Matías Soulé vorrebbe strappare dal calendario. Nella notte più importante contro i campioni d’Italia, il miglior marcatore della Roma si è improvvisamente spento, ingabbiato nella morsa tattica preparata da Conte e chiusa a doppia mandata da un Buongiorno in versione segugio. Gli ha tolto il sinistro, gli ha tolto lo spazio, gli ha tolto perfino l’aria: Soulé è stato trascinato sempre più verso l’esterno, lontano da quel tiro a giro che fin qui aveva illuminato il campionato giallorosso.”