Cds – Napoli, Lukaku tra i possibili convocati perla Juve: le ultime

Il Corriere dello Sport si sofferma sull’imminente ritorno di Romelu Lukaku dall’infortunio che lo tiene fuori dallo scorso agosto: “Comincia la settimana che potrebbe permettere al Napoli di ritrovare Romelu Lukaku. Saranno decisivi i prossimi giorni per capire se Conte potrà inserire anche il nome di Big Rom tra i convocati per la sfida alla Juventus di Spalletti di domenica sera al Maradona. Ora si attende solo il suo rientro definitivo in squadra e poi potrà nuovamente essere a disposizione del suo allenatore. Potrebbe farcela per la Juve, si vedrà. Novità a breve. Poi, ovviamente, sarà graduale il suo inserimento in campo. Ma ormai ci siamo, manca davvero poco: Big Rom sta per tornare”.