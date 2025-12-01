Cds – Napoli e Milan in vetta: Conte e Allegri spodestano Gasperini

Il Corriere dello Sport scrive di Conte e Allegri che con le vittorie contro Roma e Lazio si sono presi la vetta della classifica: “La terza vittoria di fila fra campionato ed Europa ridà sostanza ai sogni del Napoli, in testa alla classifica al fianco del Milan. Allegri e Conte hanno spodestato Gasperini (ieri in tribuna per squalifica), nervoso nel vedere una Roma quasi insipida per larghi tratti della partita. La Roma ha modificato la fase offensiva in avvio di ripresa: via l’irlandese, dentro Baldanzi, come a Cremona. Conte ha ordinato un uomo contro uomo ancor più accentuato, in stile Gasperini. Il quale dopo 15 minuti ha rimesso mano all’assetto escludendo un impreciso Soulé con Dybala e chiedendo a El Aynaoui (cambio con Cristante) di dare più sostanza a centrocampo. Il risultato: la Roma ha provato a prendere possesso della metà campo azzurra, peccando però di precisione e dimostrando ancora una volta le sue difficoltà in attacco. Sono entrati Bailey e El Shaarawy, nell’estremo tentativo di trovare una strada alternativa per arrivare al pareggio, ma il Napoli, pur concedendo metri ai giallorossi, non ha corso pericoli”.