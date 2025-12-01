Cds – ” Lukaku verrà convocato contro la Juventus? Ecco cosa filtra “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul possibile rientro in campo di Romelu Lukaku, che sembra essere sempre più vicino. Infatti, secondo quanto si legge nel quotidiano, l’attaccante belga potrebbe rientrare tra i convocati per la prossima partita di campionato, contro la Juventus. Ecco un estratto dell’articolo:

“Comincia la settimana che potrebbe permettere al Napoli di ritrovare Romelu Lukaku. Saranno decisivi i prossimi giorni per capire se Conte potrà inserire anche il nome di Big Rom tra i convocati per la sfida alla Juventus di Spalletti di domenica sera al Maradona. Ora si attende solo il suo rientro definitivo in squadra e poi potrà nuovamente essere a disposizione del suo allenatore. Potrebbe farcela per la Juve, si vedrà. Novità a breve. Poi, ovviamente, sarà graduale il suo inserimento in campo. Ma ormai ci siamo, manca davvero poco: Big Rom sta per tornare”.