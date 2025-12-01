Bergomi a Sky – ” Il Napoli è tornato! Conte nelle difficoltà fa sempre la differenza “

Beppe Bergomi, ex calciatore, nel corso del programma Sky ‘Sky Calcio Club’, ha espresso la sua opinione in merito al Napoli, uscito vittorioso per 1-0 contro la Roma. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli è tornato, l’abbiamo visto e commentato dal vivo in Champions, e posso dire che è tornato più forte dell’anno scorso. Perché nelle difficoltà Antonio Conte ha trovato le soluzioni e nelle soluzioni ha trovato giocatori diversi, che prima pensava di non avere. Soprattutto Lang, Neres in quella posizione. McTominay, che può giocare in un centrocampo a due, dietro la punta, può giocare dove vuole, riesce ad essere sempre dominante. Beukema che non era partito bene, anche nella testa di Conte veniva scelto dopo Juan Jesus e adesso gioca. Tutto questo permette di allargare la rosa e se vado a vedere quanti ne aveva fuori oggi, ritengo che il Napoli di oggi, coinvolgendo tutti, è più forte del dell’anno scorso.”