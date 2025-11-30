Ziliani su X: “Il Milan beneficerà di più dagli scontri diretti, ecco perché…”

Il giornalista Paolo Ziliani analizza sul suo profilo X la situazione attuale delle prime 7 in Serie A negli scontri diretti. Attualmente, il Milan ha solo uno scontro diretto da giocare nel girone d’andata, quello contro il Como alla 16a giornata. La partita, in programma a fine dicembre, si giocherà a metà gennaio, visto che la 16a giornata di Serie A capita durante le semifinali e la finale della Supercoppa Italiana (il Milan affronterà il Napoli in semifinale). Per quanto riguarda le altre prime 7, la Roma e il Bologna ne devono giocare 3 di scontri diretti, mentre il Napoli, l’Inter, il Como e la Juventus ne devono giocare 2. La squadra di Allegri è imbattuta negli scontri diretti (5 vittorie e 2 pareggi), e può beneficiare dai scontri diretti tra le altre prime 7.

Il gigantesco vantaggio del Milan: ha già giocato 7 scontri diretti su 8 e ora guarderà le rivali togliersi punti a vicenda nei tanti big match ancora da disputare da oggi a fine girone d'andata

