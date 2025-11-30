Schira-Il Napoli osserva con attenzione Palestra: il punto

Scritto da:
Nicola Penta
-
Aurelio #DeLaurentiis tornerà in Italia. #Napoli stanno pianificando tre acquisti in questa finestra #transfers : - un difensore centrale - un centrocampista offensivo - Il sostituto di Kvaratskhelia

Una delle rivelazioni del campionato, è il terzino del Cagliari, in prestito dall’ Atalanta Marco Palestra.

Il giovane terzino, anche ieri ha convinto allo Stadium realizzando l’assist per il gol del momentaneo vantaggio di Sebastiano Esposito; diverse squadre si stanno muovendo per chiedere informazioni in merito al giovane italiano e tra questi ci sarebbe il Napoli.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, la società azzurra avrebbe mandato degli emissari per monitorare Palestra: “Non solo la Juventus ma anche Inter e Napoli hanno mandato i propri osservatori nelle ultime settimane per monitorare Marco Palestra, attualmente al Cagliari in prestito dall’Atalanta, che la scorsa estate ha rifiutato un’offerta da 18 milioni proveniente da un club di Ligue 1″.

Articolo precedentePianetaBari – Bufera Bari dopo il 5-0 ad Empoli, un giocatore avrebbe tirato un calcio a un tifoso
Articolo successivoLa Repubblica-Erano 36 anni che Roma-Napoli non valeva per lo scudetto

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE