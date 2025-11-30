Schira-Il Napoli osserva con attenzione Palestra: il punto

Una delle rivelazioni del campionato, è il terzino del Cagliari, in prestito dall’ Atalanta Marco Palestra.

Il giovane terzino, anche ieri ha convinto allo Stadium realizzando l’assist per il gol del momentaneo vantaggio di Sebastiano Esposito; diverse squadre si stanno muovendo per chiedere informazioni in merito al giovane italiano e tra questi ci sarebbe il Napoli.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, la società azzurra avrebbe mandato degli emissari per monitorare Palestra: “Non solo la Juventus ma anche Inter e Napoli hanno mandato i propri osservatori nelle ultime settimane per monitorare Marco Palestra, attualmente al Cagliari in prestito dall’Atalanta, che la scorsa estate ha rifiutato un’offerta da 18 milioni proveniente da un club di Ligue 1″.