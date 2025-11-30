Sacchi: “Gasperini e Conte sono i migliori allenatori in Serie A”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport, in cui ha parlato del big match in programma questa sera tra la Roma e il Napoli, elogiando gli allenatori delle due squadre, Gian Piero Gasperini ed Antonio Conte. Ecco le parole di Sacchi: “Da tenere in considerazione un fatto che non è di poco conto: il Napoli ha giocato in Champions League martedì sera, mentre la Roma ha giocato in Europa League giovedì sera. Ci sono due giorni di differenza che possono pesare sull’esito dell’incontro.

Non è un mistero che io consideri Conte e Gasperini i migliori allenatori della Serie A. Mi piacciono le loro idee tecnico-tattiche, condivido lo stile che hanno sempre cercato di dare alle loro squadre. Penso che Conte e Gasperini siano dei maestri nel vero senso della parola: loro insegnano, spiegano, correggono, sostengono quando è il caso di farlo, e bacchettano quando bisogna comportarsi in quel modo: ammetto che, quando osservo le loro squadre, mi rivedo in loro. Non riesco a fare un pronostico sulla partita, è davvero molto aperta: mi auguro in campo ci sia battaglia, e che sia una battaglia leale“.