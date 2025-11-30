PianetaBari – Bufera Bari dopo il 5-0 ad Empoli, un giocatore avrebbe tirato un calcio a un tifoso

Continua il periodo nero del Bari di Edoardo De Laurentiis: la squadra pugliese è quartultima in Serie B (in zona playout) a +3 dalla Sampdoria terzultima, e ieri ha perso 5-0 in trasferta contro l’Empoli nell’esordio sulla panchina dei biancorossi di Vincenzo Vivarini. La sconfitta ha fatto infuriare, e non poco, i tifosi del Bari: come riportato da PianetaBari ci sarebbe stato uno scontro tra alcuni tifosi e giocatori rossoblù all’aeroporto di Pisa. I primi giocatori a salire sull’aereo di linea si sarebbero trovati davanti a un gruppo di tifosi che, al momento dell’imbarco, li hanno accolti con applausi sarcastici e cori poco lusinghieri.

La situazione sarebbe poi degenerata: arrivano alcuni spintoni tra giocatori e tifosi, con un giocatore del Bari che avrebbe anche tirato un calcio a un tifoso biancorosso. Solo l’intervento delle forze dell’ordine presenti all’aeroporto hanno riportato la calma e separato i contendenti: dopodiché, il volo per Bari è decollato con almeno una mezz’ora di ritardo.