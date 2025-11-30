La Repubblica-Erano 36 anni che Roma-Napoli non valeva per lo scudetto

La sfida di stasera tra Roma e Napoli vedrà coinvolte la seconda e terza forza del campionato, momentaneamente dietro la capolista Milan che ieri ha vinto contro la Lazio.

La Repubblica, nella propria edizione odierna, ha analizzato il match dell’Olimpico che dopo 36 anni torna ad essere una sfida al vertice: “Anche nella capitale lo scudetto è stato festeggiato per due stagioni di seguito tra il 2000 e il 2001, grazie tuttavia al passaggio di consegne tra Lazio e Roma, che peraltro si rivelò soltanto un intermezzo nell’egemonia settentrionale. Questa volta invece c’è il Napoli che ha già gettato le basi per aprire un ciclo e deve difendere il suo scettro di campione d’Italia in carica all’Olimpico.

Erano 36 anni che questa sfida non valeva per lo scudetto: 24 settembre 1989, era la sesta giornata, otto mesi dopo il titolo tricolore prese la strada del Vesuvio. Ancora più lontano il precedente del 1981, quando a 6 giornate dal traguardo le due regine del centro-sud si trovarono in testa alla classifica a pari merito con la Juventus, che nella volata finale mise ko entrambe. Ma questa promette di essere un’altra storia, se il buongiorno si vede dal mattino”.