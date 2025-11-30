Insigne: “Sarei contento di tornare a Napoli”

Lorenzo Insigne, dopo l’esperienza in Canada con la maglia del Toronto, non ha ancora trovato una squadra da cui ripartire.

Intercettato da SportItalia, l’ex capitano azzurro ha espresso il proprio pensiero in merito alle parole pronunciate qualche giorno fa, prima del match di Champions League contro il Qarabag, dal ds Manna: “Sto bene grazie. L’aria di Napoli è sempre bella. Se ho sentito cos’ha detto Manna sul mio ritorno al Napoli? Se l’ha detto lui, siamo tutti contenti, lui è il direttore. Se io sarei contento? Sempre“.