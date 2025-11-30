Il Messaggero: “Dybala in dubbio ma Gasp non ci rinuncia mai”

Paulo Dybala è uno dei grandi dubbi che ha Giampiero Gasperini per il match odierno contro il Napoli a causa dei soliti problemi di natura fisica che riguardano il talento argentino.

Il Messaggero nella sua edizione odierna ha aggiornato sulle condizioni dei calciatori della Roma: “l centrocampo è salvo. Allarme rientrato sia per Koné che per El Aynaoui. Restano fuori dai convocati Dovbyk e Angeliño. Grande dubbio in avanti. Gasp vuole proporre nuovamente l’attacco leggero. Pellegrini sulla trequarti avrà il compito di limitare Lobotka che è il cervello del Napoli. Soluzione che ricorda quella del derby, in quel caso le attenzioni erano spostate su Rovella. Davanti a lui a completare il tridente Soulé e uno tra Dybala e Baldanzi.

Ma fare a meno di Paulo è difficile e il tecnico ha dimostrato più volte che non rinuncia mai a lui quando lo ha a disposizione. Per questo motivo appare in leggero vantaggio. Ancora una volta in panchina l’irlandese Ferguson“.