Il Mattino – Napoli, Lukaku potrebbe tornare tra 10 giorni

Scritto da:
Fabiana Saviano
-
Lo sfogo di Lukaku: "Funerale di mio padre non si svolgerà in Belgio, volevano sabotarci!"

In vista della sfida di questa sera contro la Roma, sarà ancora Rasmus Hojlund a guidare l’attacco del Napoli. In vista della sfida di questa sera contro la Roma, sarà ancora Rasmus Hojlund a guidare l’attacco del Napoli. Antonio Conte continua a monitorare il recupero di Romelu Lukaku, fermo ai box da agosto a causa di un infortunio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il belga potrebbe tornare a disposizione tra circa dieci giorni, puntando a rientrare in tempo per la Supercoppa.

Nel frattempo, il Napoli fa affidamento sul giovane Hojlund, chiamato a garantire continuità offensiva e a sostenere la squadra in assenza del numero 9. L’attaccante danese sarà protagonista anche contro la Roma, pronto a confermare le sue qualità e a non far rimpiangere Lukaku, seppur con numerazione differente sulla maglia.

Articolo precedenteGazzetta dello Sport: “Quanto sono cambiati Gasperini e Conte”
Articolo successivoCarnevale: “Atta al Napoli a gennaio? Difficile che lasci a metà stagione”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE