Il Mattino – Napoli, Lukaku potrebbe tornare tra 10 giorni

In vista della sfida di questa sera contro la Roma, sarà ancora Rasmus Hojlund a guidare l’attacco del Napoli. In vista della sfida di questa sera contro la Roma, sarà ancora Rasmus Hojlund a guidare l’attacco del Napoli. Antonio Conte continua a monitorare il recupero di Romelu Lukaku, fermo ai box da agosto a causa di un infortunio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il belga potrebbe tornare a disposizione tra circa dieci giorni, puntando a rientrare in tempo per la Supercoppa.

Nel frattempo, il Napoli fa affidamento sul giovane Hojlund, chiamato a garantire continuità offensiva e a sostenere la squadra in assenza del numero 9. L’attaccante danese sarà protagonista anche contro la Roma, pronto a confermare le sue qualità e a non far rimpiangere Lukaku, seppur con numerazione differente sulla maglia.