Gazzetta dello Sport: “Roma-Napoli, sfida da Scudetto”

Quest’anno il Derby del Sole tra Roma e Napoli assume un significato particolare, trasformandosi in una vera e propria sfida-scudetto. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, mai nella storia recente le due squadre si erano affrontate così presto in stagione con un punteggio così alto in classifica: Roma 27 punti, Napoli 25 punti, per un totale di 52.

Tradizionalmente, il confronto tra giallorossi e partenopei rappresentava una gara simbolica, ma mai decisiva per il titolo, con le due squadre che si incrociavano ad alta quota solo in fasi intermedie, come nel 1981 quando la Juve si laureò campione.

Oggi, invece, il match del 13° turno assume un’importanza cruciale: chi vince potrebbe rafforzare la propria candidatura allo scudetto, mentre un pareggio o una sconfitta potrebbe cambiare gli equilibri in vetta. Roma-Napoli non è più solo un derby da calendario, ma un vero e proprio banco di prova per la corsa al titolo.