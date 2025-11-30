Gazzetta dello Sport: “Quanto sono cambiati Gasperini e Conte”

Roma-Napoli si preannuncia come una sfida intensa, dominata dai duelli individuali, uomo contro uomo, tra due dei migliori allenatori italiani: Gian Piero Gasperini e Antonio Conte. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il Napoli è stato decimato dagli infortuni, soprattutto a centrocampo, costringendo Conte a schierare il suo 3-4-2-1, quasi speculare al 3-4-1-2 di Gasperini alla Roma. In alcuni frangenti, l’attacco giallorosso adotta un modulo simile al 3-4-2-1, rendendo le squadre quasi “specchiate”.

Contrariamente alla vulgata che assegna la vittoria ai più forti nei duelli fisici o tecnici, conta soprattutto l’interpretazione tattica. Gasperini punta sull’aggressività, Conte sull’equilibrio. I dati parlano chiaro: la Roma ha subito solo 6 gol, la difesa più solida della Serie A, mentre il Napoli ha segnato 19 reti contro le 15 dei giallorossi, con un indice di realizzazione del 16% contro il 12% della Roma.

Negli ultimi anni, Gasperini ha migliorato la fase difensiva della sua squadra, mentre Conte ha perfezionato l’efficacia offensiva del Napoli. La partita di oggi si deciderà quindi tra interpretazioni tattiche e precisione nei duelli individuali, promettendo spettacolo ed equilibrio.