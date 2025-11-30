CorSport – Potrebbero essere 10.000 i Napoletani presenti all’Olimpico per Roma-Napoli

Manca sempre meno ormai al big match di Serie A tra la Roma e il Napoli in programma questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Chi vince questa partita va al primo posto: i giallorossi possono superare il Milan capolista, mentre i Partenopei possono agganciarli. Come riportato dal Corriere Dello Sport, ci saranno 64.000 spettatori all’Olimpico per la partita di stasera. Nel settore ospiti sono certificati 1.500 tifosi, ma la Questura è in allerta: potrebbero esserci 5.000, se non 10.000, Napoletani presenti all’Olimpico. Da ricordare che la trasferta è stata vietata ai residenti in Campania.