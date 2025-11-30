CorSport – Mazzitelli potrebbe tornare per Napoli-Cagliari in Coppa Italia

Mancano pochi giorni all’inizio degli ottavi di finale in Coppa Italia, con il Napoli che sarà impegnato in casa contro il Cagliari di Fabio Pisacane, mercoledì 3 dicembre alle 18. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere Dello Sport, per gli ospiti potrebbe tornare a disposizione il centrocampista Luca Mazzitelli che non gioca dalla partita contro il Como dell’8 novembre a causa di un problema al polpaccio: si attende solo il via libera dallo staff medico. Chi non ci sarà per la partita contro il Napoli è Yerry Mina: il difensore colombiano ha subito una lesione alla coscia destra.