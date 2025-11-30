Cds: Ondata azzurra allo Stadio Olimpico. Ecco quanti tifosi del Napoli ci saranno

Questa sera alle 20:45 ci sarà il big match tra Roma e Napoli che potrebbe valere il primo posto in classifica, a pari punti col Milan per i partenopei. La partita è sentitissima dalle due tifoserie, in particolare quella romanista che sogna lo scudetto, e lo dimostra il sold out di stasera allo Stadio Olimpico.

Infatti, secondo il Corriere dello sport, saranno 64.000 i tifosi presenti allo stadio ma per i tifosi azzurri c’è l’ennesima trasferta vietata ai residenti in Campania per questioni di ordine pubblico. Tuttavia potrebbero esserci ben 10.000 tifosi partenopei non campani presenti in tutti i settori dell’Olimpico pronti a sostenere gli 11 allenati da Conte mentre nel settore ospiti ci saranno tutti i 1500 posti occupati sempre dai tifosi ospiti.

Proprio la grande affluenza di tifosi partenopei ha messo in massima allerta la questura di Roma per eventuali scontri tra tifosi. Infatti è ben nota la rivalità tra le due tifoserie che spesso sono state coinvolte in scontri negli ultimi anni come quello dell’8 gennaio 2023 sull’autostrada A1.