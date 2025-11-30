Carnevale: “Per il Napoli è dura stasera, complice le assenze”

Il Napoli stasera sarà impegnato all’Olimpico contro la Roma in una sfida di alta classifica.

Il doppio ex Andrea Carnevale, in un’intervista rilasciata a Il Mattino ha analizzato il match che vedrà sfidarsi la squadra di mister Conte con quella di mister Gasperini: “Troppo presto per parlare di sfida scudetto ma per entrambe l’appuntamento dell’Olimpico potrebbe rappresentare una svolta. La Roma perché vola sulle ali dell’entusiasmo e vuole confermarsi leader del campionato, il Napoli perché il reduce da due vittorie e ha forse accantonato il momento buio.

È bello vedere queste squadre nelle primissime posizioni, segno di come la geografica calcistica stia cambiando. Per il Napoli senza Anguissa, Lukaku e De Bruyne è durissima. Sono tre giocatori insostituibili. Per il Napoli sarà fondamentale mantenere una posizione di vertice il più a lungo possibile. Roma senza centravanti? Sì, ma non gli mancano le soluzioni, Gasp sa gestire bene la rosa che a disposizione”.