Careca: “Torno a Napoli per il quinto scudetto, ad aprile”

L’ex attaccante del Napoli, Antonio Careca, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato del periodo che sta vivendo la punta danese Rasmus Hojlund che in Champions League ha sbagliato un calcio di rigore: “Hojlund sta faticando un po’, si nota anche in piccoli dettagli. Ma la generosità e la disponibilità non sono in discussione. L’errore dal dischetto appartiene alle dinamiche del calcio, non c’è da fare drammi.

Hojlund si scioglierà non appena torneerà a segnare. Ma deve stare sereno. In quante per lo scudetto? Inter e Milan, oltre al Napoli e alla Roma. Non so se sarà possibile inserirne altre, non credo, però Como e Bologna stanno facendo molto bene. Vedevo la gara di Champions e pensavo con rimpianto ai miei tempi, alla Coppa dei Campioni. Quel Napoli avrebbe fatto divertire, riempiendo lo stadio sempre. E magari avremmo registrato il tutto esaurito anche fuori casa. Notavo certi spazi e mi immaginavo cosa sarebbe stato per me, Maradona, Giordano e Carnevale.

Quando torno in Italia? Facile: per il quinto scudetto del Napoli. Verso aprile, dunque”