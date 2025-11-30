Antonio Careca: Napoli e Roma, sfida tra candidate allo scudetto

Ex attaccante del Napoli e compagno di Maradona, Antonio Careca ha vestito la maglia azzurra per sei stagioni, vincendo il secondo scudetto della storia del club nella stagione 1989/90. Intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista del match di questa sera all’Olimpico tra Napoli e Roma, Careca ha commentato: “È una partita tra due candidate al titolo, ma è presto per considerarla decisiva. I campionati si vincono da marzo in poi, tuttavia i punti di oggi avranno un peso importante. Saranno 90 minuti equilibrati, con due squadre che si somigliano sotto diversi aspetti”.

Sulla Roma: “Gioca bene, anche se al momento è lontana dagli standard dell’Atalanta di Gasperini. Gasp è un tecnico straordinario: ha portato l’Atalanta a livelli altissimi, conquistando anche l’Europa League con grande spettacolo. Per me resterà in alto fino alla fine, e il destino prima o poi lo premierà con un titolo”.

Sul Napoli: “Non l’ho mai visto davvero in crisi. Gli infortuni pesano: Lukaku, De Bruyne e Anguissa assenti riducono tecnica e fisicità, mentre Gilmour, Meret e Gutierrez limitano il turnover. Hojlund sta attraversando un momento difficile, ma la sua generosità è indiscutibile. Deve restare tranquillo e concentrarsi sul gioco”.