Sky Sport: Ecco le probabili formazioni di Roma – Napoli

Scritto da:
Marco Vitiello
-
Roma - Napoli visual

Dopo le buone prestazioni contro Atalanta e Qarabag, il Napoli si prepara allo scontro diretto contro la Roma capolista. I giallorossi guidati da Gasperini stanno attraversando un ottimo periodo di forma nonostante i vari infortuni.

I partenopei dovranno dunque dare continuità alle ultime due prestazioni se vogliono ottenere tre punti all’Olimpico. Il mister Conte avrà nuovamente a disposizione Spinazzola al rientro dall’infortunio mentre per Gilmour ci sarà uno stop più lungo dovuto alla pubalgia che potrebbe obbligarlo ad operarsi.

Ecco le formazioni di Roma – Napoli secondo Sky Sport:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte

Articolo precedenteInsigne pronto a ripartire dalla Serie A: l’esterno ha aperto alla Lazio
Articolo successivoInfortunio Gilmour: Lo scozzese si opera. Ecco il comunicato del Napoli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE