SKY – Le probabili formazioni di Roma – Napoli, Politano va in panchina?

Dopo le vittorie contro Atalanta e Qarabag, il Napoli si prepara per il big match di domenica sera contro la Roma che è attualmente prima in Serie A: i Partenopei sono terzi a pari punti con il Milan e a -2 dai giallorossi, quindi una vittoria riporterebbe gli uomini di Conte al primo posto. SKY Sport rivela quali potrebbero essere le formazioni delle due squadre. La Roma deve valutare le condizioni di Manu Koné ed El Aynaoui i quali hanno entrambi riportato un trauma contusivo distorsivo: i due dovrebbero essere convocati per la partita di domenica, con Manu Koné che potrebbe giocare dal primo minuto. In attacco, Gasperini potrebbe schierare Dybala dal primo minuto. Il Napoli, invece, dovrà rinunciare a Gilmour e Gutierrez (lo scozzese per pubalgia, lo spagnolo per una distorsione alla caviglia): nel frattempo, rientra in gruppo Spinazzola che difficilmente, però, partirà da titolare. Potrebbe partire dalla panchina Politano, visto l’ottimo momento di forma del tridente d’attacco Neres-Hojlund-Lang. Di seguito, ecco le probabili formazioni secondo SKY Sport:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte