Sarri: “Tre anni bellissimi con il Napoli anche senza Scudetto”

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Serie A, in cui ha parlato anche del suo periodo da allenatore del Napoli (dal 2015 al 2018). Ecco un’estratto dell’intervista: “L’esordio a Napoli è stato bello, un giorno pieno di emozioni. Ero in una squadra che ho preso e senza cambiare tanti giocatori abbiamo fatto cose. C’erano tutte le cose per innescare il meccanismo giusto, abbiamo fatto un calcio straordinario e divertente: non abbiamo vinto niente, ma abbiamo fatto un viaggio bellissimo.

Non so se mi piace la parola “Sarrismo”: penso che certe caratteristiche bisogna cercare di esaltarle, chiaro che nessuna squadra che ho allenato in seguito poteva giocare come il Napoli. Lo Scudetto perso in albergo? Dopo la vittoria allo Stadium, in televisione abbiamo visto cose durante Inter-Juventus che non ci sono piaciute tantissimo, abbiamo avuto la colpa di non essere in grado di giocare il giorno dopo.

De Laurentiis? A volte si pensa che è meglio un Presidente impegnativo che un fondo di investimenti. Quando le squadre sono in mano alle famiglie è chiaro che il Presidente sia una figura dominante, quindi averci a che fare è sempre impegnativo. A volte meglio una litigata faccia a faccia che avere un fondo, anche se non è un’esperienza che ho fatto. Qualche litigata l’ho fatta, ma fanno parte della volontà di crescere; i confronti tosti sono utili“.