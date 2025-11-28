Roma – Napoli: ecco come stanno Manu Koné ed El Aynaoui

Scritto da:
Alessio Grossi
-
fonte foto: Instagram @manu_kne

Sono stati sottoposti a degli esami strumentali i due centrocampisti della Roma, Manu Koné e Neil El Aynaoui. Entrambi hanno risentito dei problemi muscolari nella partita di Europa League giocata ieri sera contro il Midtjylland: Manu Koné è uscito dal campo dopo 28 minuti per una distorsione alla caviglia, mentre El Aynaoui ha risentito un problema al ginocchio sinistro, tuttavia è rimasto in campo per tutta la partita. I risultati degli esami sono usciti da poco e, come riportato dal club giallorosso, per entrambi i calciatori si tratta di un semplice trauma contusivo distorsivo. Tra due giorni la Roma giocherà in casa contro il Napoli: da valutare le condizioni dei due giocatori per capire se ci saranno per il big match di domenica sera.

Articolo precedenteMainoo ha detto si, pronto il rinforzo per Conte
Articolo successivoAssessore Cosenza: “Lo stadio Maradona si può vendere, ma non gratis”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE