Roma – Napoli: ecco come stanno Manu Koné ed El Aynaoui

Sono stati sottoposti a degli esami strumentali i due centrocampisti della Roma, Manu Koné e Neil El Aynaoui. Entrambi hanno risentito dei problemi muscolari nella partita di Europa League giocata ieri sera contro il Midtjylland: Manu Koné è uscito dal campo dopo 28 minuti per una distorsione alla caviglia, mentre El Aynaoui ha risentito un problema al ginocchio sinistro, tuttavia è rimasto in campo per tutta la partita. I risultati degli esami sono usciti da poco e, come riportato dal club giallorosso, per entrambi i calciatori si tratta di un semplice trauma contusivo distorsivo. Tra due giorni la Roma giocherà in casa contro il Napoli: da valutare le condizioni dei due giocatori per capire se ci saranno per il big match di domenica sera.