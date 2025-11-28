Repubblica – Emergenza infortuni per il Napoli, Marianucci adattato a centrocampo?

Situazione difficile per il Napoli a centrocampo: visti gli infortuni di De Bruyne, Anguissa e adesso anche Gilmour, Conte ha solo 4 centrocampisti a disposizione ovvero McTominay, Lobotka, Elmas e Vergara. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, Antonio Conte starebbe valutando di adattare a centrocampo Marianucci, difensore centrale arrivato dall’Empoli nell’ultima finestra di mercato. In un amichevole contro la Primavera durante la sosta per le Nazionali, il difensore fu provato nel ruolo di play, dunque potrebbe essere un’idea fino all’apertura del mercato di gennaio. Da ricordare che lo stesso Marianucci rivelò, nella conferenza stampa di presentazione con il Napoli nel ritiro di Dimaro, che durante la sua carriera ha avuto anche sprazzi da mediano.