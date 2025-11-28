Il Mattino – Lukaku si allenerà in gruppo nei prossimi giorni, Spinazzola in panchina contro la Roma.

Manca sempre meno al rientro in squadra di Romelu Lukaku e Leonardo Spinazzola. Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, l’attaccante belga del Napoli si allenerà in gruppo nei prossimi giorni: da ricordare che Lukaku non ha ancora giocato nessuna partita nella Serie A 2025/26 a causa dell’infortunio subito in amichevole contro l’Olympiacos. Per quanto riguarda Spinazzola, invece, Conte ha annunciato il rientro del terzino classe 93: partirà dalla panchina per la partita di domenica contro la Roma, e potrebbe entrare negli ultimi minuti di gara.