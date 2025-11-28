Di Canio: “Sono contento che Conte ha schierato Neres e Lang contro il Qarabag”

Paolo Di Canio, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica, in cui ha parlato anche della vittoria del Napoli contro il Qarabag martedì in Champions League, in attesa della partita di domenica contro la Roma. Ecco un estratto dell’intervista: “La vittoria al Maradona nell’anniversario della morte di Diego? Sono cose belle che incidono sul morale, e sono contento che Conte in Champions abbia schierato Neres e Lang, giocatori moderni. Vedremo cosa farà contro la Roma domenica“.