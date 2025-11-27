VIDEO – Juan Jesus e l’aneddoto raccontato sui social: “Questa la nostra reazione dopo il Psv”

Juan Jesus, calciatore del Napoli, ha rilasciato una dichiarazione sul canale YouTube della società. Nel dettaglio, il brasiliano ha partecipato ad un video pubblicitario per conto dello sponsor Caffè Toraldo in cui ha dovuto “pescare” un gusto di caffè ed in base a quello raccontare un aneddoto stagionale. Di seguito, ecco quanto da lui svelato.

“Forte e cremoso? Racconto un momento forte della stagione: la nostra reazione dopo la brutta sconfitta contro il Psv. Abbiamo dimostrato contro l‘Inter di essere forti, che nonostante avessimo rimediato una brutta sconfitta siamo un gruppo forte e che sicuramente faremo delle belle cose”.