TuttoSport – Napoli, con due vittorie gli azzurri hanno scacciato la crisi

Tuttosport scrive del momento in casa Napoli; gli azzurri vengono dal successo contro il Qarabag e dalla vittoria contro l’Atalanta: “La squadra ha ritrovato la compattezza che si era dissolta in 4 partite fatte di un successo stentato (Lecce), di due pareggi a reti inviolate (Como e Eintracht), oltre alla sconfitta di Bologna. Quattro partite, con un solo gol, avevano fatto intravedere una crisi certificata dallo stesso Conte e cancellata nel giro di due partite appena con 5 gol fatti e uno al passivo”.