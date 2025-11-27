Rrahmani punto del fermo del Napoli: pronto rinnovo con adeguamento

Punto fermo del Napoli da anni, Amir Rrahmani dopo il rientro dall’infortunio non ha più saltato una partita. I risultati si sono visti subito: solo tre gol subiti, tra cui quello ininfluente contro l’Atalanta di sabato scorso. Quest’anno, con lui in campo, il Napoli ha tenuto la porta inviolata in 5 partite su 7. Come riporta Repubblica, c’è la volontà comune di società e calciatore di rinnovare il contratto: “Quello attuale scade nel 2027 con opzione fino al 2028. L’idea è di prolungare di un’altra stagione e le parti ne discuteranno a breve”.