Ranking Uefa – 5° posto Champions: l’Italia terza in compagnia della Spagna

Quest’anno, come negli ultimi due, le prime due Nazioni che termineranno in testa alla classifica del Ranking Uefa avranno diritto ad un posto aggiuntivo alla prossima Champions League. L’Italia ci era riuscita due anni fa e portò 5 squadre nella massima competizione europea. Grazie alla vittoria di Napoli, Juventus e Atalanta in questo turno ci posizioniamo al 3° posto in compagnia della Spagna.

La classifica aggiornata:

Inghilterra 10.500 (9/9)

Germania 9.428 (7/7)

Italia 9.000 (7/7)

Spagna 9.000 (8/8)

Portogallo 8.800 (4/5)

Cipro 8.500 (3/4)