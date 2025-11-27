Rabiot alla Gazzetta: “Supercoppa? Voglio vincere sia col Milan che con la Francia. Scudetto? Vi dico”

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito della possibilità che i rossoneri possano lottare per lo scudetto, oltre che di un assaggio della supercoppa italiana che si giocherà in Arabia a dicembre. La prima semifinale, vedrà il Napoli sfidare proprio Rabiot e compagni. Di seguito, le sue parole a riguardo.

Per parlare di scudetto è presto?

«Sì. Pensare allo scudetto non serve: cerchiamo di vincere ogni partita e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati (la qualificazione alla Champions, ndr). Più passano le settimane e più vediamo che il gruppo ha qualità e mentalità giuste. Senza infortuni, speriamo di essere a febbraio-marzo nella posizione per giocarci le nostre chance».

Tra meno di un mese è in programma la Supercoppa italiana, poi a fine stagione ci sarà il Mondiale: ha ancora spazio nella sua bacheca?

«Mi aspetta un’annata importante nella quale posso vincere sia con il Milan sia con la Francia. Mi auguro di riuscirci e di giocare fino alla finale del Mondiale. Contro l’Italia? I playoff sono duri, ma spero che si qualifichi perché al Mondiale deve esserci».