Policano: “Roma-Napoli? Test decisivo per i giallorossi, vi dico”

Roberto Policano, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del big match Roma-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“E’ un po’ presto per dire che Roma-Napoli di domenica è una sfida scudetto, può dare indicazioni su entrambe. Il Napoli potrà capire se è ancora ai livelli dello scorso anno, ma credo che sia più un banco di prova per capire se i giallorossi davvero possono lottare per il titolo insieme a Inter e al Napoli, che restano per me maggiormente indiziata per vincere il campionato. La Roma sta facendo molto bene, Gasperini è un ottimo allenatore, i calciatori lo stanno seguendo al meglio, vediamo se il trend continuerà. e il match di domenica è anche una sfida tra lui e Conte, un altro big assoluto della panchina. I due allenatori hanno codici di gioco diversi ma sanno dare alle proprie squadre intensità e identità. Sarà una partita molto interessante e mi auguro anche spettacolare. Possono essere decisivi vari aspetti, di certo i quattro esterni, visto come giocano le squadre, ovvero Celik, Wesley, Di Lorenzo e Spinazzola, possono determinare in un senso o in un altro. Quale calciatore mi sento di suggerire al Napoli per rimpiazzare Anguissa? Non devo consigliare niente a nessuno. Sostituirlo è molto difficile, perché ha tutte le qualità in fase difensiva ed offensiva, senza contare la sua forza fisica. Ce ne sono pochi in Europa come lui. Mainoo? Non è come Anguissa, è forte ma non so se verrebbe, tenendo conto che poi col rientro del camerunense non avrebbe più tanto spazio. Atta dell’Udinese? E’ un giocatore di grande qualità, tiene palla, tecnico, si inserisce, gioca da mezz’ala destra e sinistra ma non ha le caratteristiche dell’azzurro. Magari può essere un’idea per il prossimo campionato”.