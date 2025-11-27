Maradona Jr: “Sono fiducioso per il match Roma-Napoli, vi svelo il motivo”

Diego Maradona Junior, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del big match Roma-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Sono ottimista perché vedo un Napoli in ripresa fisica, la squadra corre e lo fa bene. Gli azzurri si sono ricalati nella mentalità di Antonio Conte, la squadra lotta, corre, sa ciò che vuole ed è unita. Credo che il Napoli confermerà lo stesso sistema di gioco visto nelle ultime partite, un sistema obbligato per la carenza di calciatori che ci sono. Giocheranno Neres e Hojlund. Il Napoli deve essere aggressivo, non si deve far aggredire, perché la Roma quando ti aggredisce può diventare una squadra brutta. Kone-McTominay sarà un bellissimo duello”.