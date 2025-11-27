Il Mattino – Video stadio Maradona, il Comune: “Verificheremo che non sia stato creato con l’IA”

Ieri, sui social network, è circolato un video dallo stadio Diego Armando Maradona registrato nel corso di Napoli-Qarabag. In questo, si può notare come la copertura non riesca a frenare la pioggia che martedì sera batteva con forza sulla città. Anzi, la struttura presentava crepe ed è apparsa come non adeguata. Tuttavia, dal Comune di Napoli filtra il dubbio che il filmato sia stato generato con l’intelligenza artificiale. Motivo per cui nelle prossime ore verranno portate avanti delle verifiche con degli esperti per accertare la veridicità delle immagini. A riportare è l’edizione odierna de Il Mattino.

“Abbiamo già accennato al “caso” della pioggia allo stadio Maradona, che cadrebbe, secondo un filmato, anche sulle teste dei tifosi. La pioggia, stando alle immagini, si infiltra tra le crepe del cemento dell’ex San Paolo. Insomma, servirebbe l’ombrello anche per chi siede al coperto. Il video, apparso in primis su Tik-Tok, è stato pubblicato sulla pagina Facebook del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, e ha scatenato subito una “pioggia” di commenti di utenti e tifosi. «Guardate qua lo stadio – dice l’autore del filmato – dicono che lo devono mettere a nuovo, ma se ne sta carenn’ e ci sta una spaccatura e “chiove” pure all’interno». Da Palazzo San Giacomo, come abbiamo accennato, filtra però il dubbio sulla possibilità che i «fili di pioggia», così lineari e regolari, siano stati realizzati ad hoc con l’intelligenza artificiale. Nelle prossime ore – fanno sapere dal Comune – saranno portate avanti delle verifiche con degli esperti di film-making e filtri per appurare la veridicità delle immagini che sono circolate”.