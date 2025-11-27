Gazzetta – Lukaku, rientro tra i convocati con il Benfica? Il piano

Prosegue il programma di recupero di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una possibile partita per il suo rientro tra i convocati può essere già Napoli-Juventus del 7 dicembre. Ma, qualora non dovesse farcela, l’appuntamento verrà fissato per mercoledì 10 dicembre, giorno di Benfica-Napoli di Champions League. Non è un caso che Antonio Conte non abbia ancora sostituito l’infortunato Kevin De Bruyne in lista Champion: che possa essere inserito proprio Lukaku al suo posto? Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il fisico risponde, gli allenamenti ispirano ottimismo, il calendario è intasatissimo e a Conte è venuta una «strana» idea: il regolamento di Champions League consente di intervenire in corsa (un solo cambio), per fronteggiare gli infortuni, e gli incidenti di questo quadrimestre hanno ridotto l’organico e sottratto leader della primissima fascia. De Bruyne e Anguissa rientreranno a febbraio, volendo ci sarebbero anche Mazzocchi e Marianucci che non rientrano i «convocabili», ma la tentazione di Conte, che all’orizzonte già vede il Benfica a Lisbona (il 10 dicembre), il Copenaghen in Danimarca (il 20 gennaio) e il Chelsea al Maradona (il 28), è quella di precettare BigRom, inserirlo al posto di De Bruyne, e poi aspettare la finestra di gennaio per intervenire altrove, magari «sfruttando» gli interventi del mercato. Mourinho dista ancora un po’, due settimane scarse a partire da questo momento, e se la fortuna dovesse cominciare a guardare con simpatia a Lukaku e dentro la Pineta di Castel Volturno, il centravanti potrebbe persino riuscire a salire sull’aereo che trascinerà il Napoli in Portogallo per andarsi a giocare un’altra fettina della qualificazione in Champions League: niente è impossibile, e però pure l’esatto contrario, ma intanto per avercelo è il caso di procedere con il protocollo e di segnalare all’Uefa che per Conte c’è un centrocampista in meno e un attaccante in più”.