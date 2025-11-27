Di Marzio: “Il mio sogno? Vi svelo con quale squadra”

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, si è raccontato al podcast ‘Questo e quello’ rivelando un suo sogno. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il mio desiderio potrebbe essere quello di cimentarmi nel mondo del calcio dall’altra parte, quindi all’interno di un club e non più fuori. Magari come direttore sportivo e capire se tutte con le situazioni che mi sono capitate, gestione coi media, rapporto con la società, realizzazione di trattative e altro, se sarei in grado di riuscirci. Questo è un sogno. In quale squadra? Non c’è una squadra in particolare… però sicuramente uno dei rimpianti del mio papà è quello di non essere riuscito a restare tanto al Napoli. E’ stato il primo allenatore napoletano ad aver guidato gli azzurri, allora essere il direttore sportivo del Napoli e vincere uno scudetto potrebbe essere un sogno anche per il mio papà: ma stiamo sognando eh, Giovanni Manna non si preoccupi del suo posto”.