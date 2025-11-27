Del Genio: “Neres adesso è imprescindibile! Fa la differenza”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di Neres. Ecco cosa ne pensa:

“In questo momento ci sono Neres, Lang e Politano per due maglie. E allora bisogna dire una cosa: Politano e Lang si caratterizzano per partire sempre in ampiezza, mentre Neres diventa più difficile da leggere per le difese avversarie perché lo trovi, per caratteristiche, anche più in mezzo. Per me in questo momento Neres deve giocare perché è in grado di fare la differenza. Però mi rendo conto che se dico questo, devo dire anche a sinistra. Dico purtroppo perché per me Neres rende meglio a destra. E quindi a quel punto poi dovrei dire che fuori può andarci di nuovo Politano”.