Champions League, la classifica generale al termine della quinta giornata: il Napoli scala alcune posizioni

Ieri si è conclusa la quinta giornata della League Phase di Champions League. Il Napoli di Antonio Conte, grazie alla vittoria per 2-0 sul Qarabag, ha scalato alcune posizioni della classifica. Gli azzurri sono saliti dalla ventiquattresima posizione della scorsa giornata alla ventesima a quota 7 punti, gli stessi del Barcellona e proprio degli azeri. A penalizzare i partenopei è la differenza reti (di -3), aspetto nel quale sono indietro rispetto alle due compagini citate (rispettivamente +2 e -1). Di seguito, la classifica completa.

SQUADRE PUNTI GOL FATTI GOL SUBITI DIFFERENZA RETI 1) Arsenal 15 14 1 +13 2) Paris Saint-Germain 12 19 8 +11 3) Bayern Monaco 12 15 6 +9 4) Inter 12 12 3 +9 5) Real Madrid 12 12 5 +7 6) Borussia Dortmund 10 17 11 +6 7) Chelsea 10 12 6 +6 8) Sporting Lisbona 10 11 5 +6 9) Manchester City 10 10 5 +5 10) Atalanta 10 6 5 +1 11) Newcastle 9 11 4 +7 12) Atletico Madrid 9 12 10 +2 13) Liverpool 9 10 8 +2 14) Galatasaray 9 8 7 +1 15) PSV Eindhoven 8 13 8 +5 16) Tottenham 8 10 7 +3 17) Bayer Leverkusen 8 8 10 -2 18) Barcellona 7 12 10 +2 19) Qarabag 7 8 9 -1 20) NAPOLI 7 6 9 -3 21) Olympique Marsiglia 6 8 6 +2 22) Juventus 6 10 10 0 23) Monaco 6 6 8 -2 24) Pafos 6 4 7 -3 25) Union Saint-Gilloise 6 5 12 -7 26) Club Brugge 4 8 13 -5 27) Athletic Bilbao 4 4 9 -5 28) Eintracht Francoforte 4 7 14 -7 29) Copenhagen 4 7 14 -7 30) Benfica 3 4 8 -4 31) Slavia Praga 3 2 8 -6 32) Bodø/Glimt 2 7 11 -4 33) Olympiacos 2 5 13 -8 34) Villarreal 1 2 10 -8 35) Kairat Almaty 1 4 14 -10 36) Ajax 0 1 16 -15