Champions League, la classifica generale al termine della quinta giornata: il Napoli scala alcune posizioni

Ieri si è conclusa la quinta giornata della League Phase di Champions League. Il Napoli di Antonio Conte, grazie alla vittoria per 2-0 sul Qarabag, ha scalato alcune posizioni della classifica. Gli azzurri sono saliti dalla ventiquattresima posizione della scorsa giornata alla ventesima a quota 7 punti, gli stessi del Barcellona e proprio degli azeri. A penalizzare i partenopei è la differenza reti (di -3), aspetto nel quale sono indietro rispetto alle due compagini citate (rispettivamente +2 e -1). Di seguito, la classifica completa.
|SQUADRE
|PUNTI
|GOL FATTI
|GOL SUBITI
|DIFFERENZA RETI
|1) Arsenal
|15
|14
|1
|+13
|2) Paris Saint-Germain
|12
|19
|8
|+11
|3) Bayern Monaco
|12
|15
|6
|+9
|4) Inter
|12
|12
|3
|+9
|5) Real Madrid
|12
|12
|5
|+7
|6) Borussia Dortmund
|10
|17
|11
|+6
|7) Chelsea
|10
|12
|6
|+6
|8) Sporting Lisbona
|10
|11
|5
|+6
|9) Manchester City
|10
|10
|5
|+5
|10) Atalanta
|10
|6
|5
|+1
|11) Newcastle
|9
|11
|4
|+7
|12) Atletico Madrid
|9
|12
|10
|+2
|13) Liverpool
|9
|10
|8
|+2
|14) Galatasaray
|9
|8
|7
|+1
|15) PSV Eindhoven
|8
|13
|8
|+5
|16) Tottenham
|8
|10
|7
|+3
|17) Bayer Leverkusen
|8
|8
|10
|-2
|18) Barcellona
|7
|12
|10
|+2
|19) Qarabag
|7
|8
|9
|-1
|20) NAPOLI
|7
|6
|9
|-3
|21) Olympique Marsiglia
|6
|8
|6
|+2
|22) Juventus
|6
|10
|10
|0
|23) Monaco
|6
|6
|8
|-2
|24) Pafos
|6
|4
|7
|-3
|25) Union Saint-Gilloise
|6
|5
|12
|-7
|26) Club Brugge
|4
|8
|13
|-5
|27) Athletic Bilbao
|4
|4
|9
|-5
|28) Eintracht Francoforte
|4
|7
|14
|-7
|29) Copenhagen
|4
|7
|14
|-7
|30) Benfica
|3
|4
|8
|-4
|31) Slavia Praga
|3
|2
|8
|-6
|32) Bodø/Glimt
|2
|7
|11
|-4
|33) Olympiacos
|2
|5
|13
|-8
|34) Villarreal
|1
|2
|10
|-8
|35) Kairat Almaty
|1
|4
|14
|-10
|36) Ajax
|0
|1
|16
|-15