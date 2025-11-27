Champions League, la classifica generale al termine della quinta giornata: il Napoli scala alcune posizioni

Elia Falco
Ieri si è conclusa la quinta giornata della League Phase di Champions League. Il Napoli di Antonio Conte, grazie alla vittoria per 2-0 sul Qarabag, ha scalato alcune posizioni della classifica. Gli azzurri sono saliti dalla ventiquattresima posizione della scorsa giornata alla ventesima a quota 7 punti, gli stessi del Barcellona e proprio degli azeri. A penalizzare i partenopei è la differenza reti (di -3), aspetto nel quale sono indietro rispetto alle due compagini citate (rispettivamente +2 e -1). Di seguito, la classifica completa.

SQUADREPUNTIGOL FATTIGOL SUBITIDIFFERENZA RETI
1) Arsenal15141+13
2) Paris Saint-Germain12198+11
3) Bayern Monaco12156+9
4) Inter12123+9
5) Real Madrid12125+7
6) Borussia Dortmund101711+6
7) Chelsea10126+6
8) Sporting Lisbona10115+6
9) Manchester City10105+5
10) Atalanta1065+1
11) Newcastle9114+7
12) Atletico Madrid91210+2
13) Liverpool9108+2
14) Galatasaray987+1
15) PSV Eindhoven8138+5
16) Tottenham8107+3
17) Bayer Leverkusen8810-2
18) Barcellona71210+2
19) Qarabag789-1
20) NAPOLI 769-3
21) Olympique Marsiglia686+2
22) Juventus610100
23) Monaco668-2
24) Pafos647-3
25) Union Saint-Gilloise6512-7
26) Club Brugge4813-5
27) Athletic Bilbao449-5
28) Eintracht Francoforte4714-7
29) Copenhagen4714-7
30) Benfica348-4
31) Slavia Praga328-6
32) Bodø/Glimt2711-4
33) Olympiacos2513-8
34) Villarreal1210-8
35) Kairat Almaty1414-10
36) Ajax0116-15
