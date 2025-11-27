CdM – Verso Roma-Napoli, Conte cambia uno degli interpreti del 3-4-2-1? La situazione

Antonio Conte cambia uno degli interpreti del nuovo 3-4-2-1 per Roma-Napoli? È quanto ipotizza l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno. Stando a quanto riportato, Matteo Politano potrebbe prendere il posto nell’11 titolare di uno tra David Neres e Noa Lang, entrambi partiti dal primo minuto negli ultimi due incontri. Non cambierà invece il modulo, che nelle ultime due uscite è stato il simbolo del cambio di passo dei partenopei. “Domenica la sfida all’Olimpico contro la Roma in cui il Napoli può attaccare il primo posto in classifica, Politano si candida per conquistare una maglia da titolare al posto di uno tra Neres e Noa Lang. La struttura della squadra dovrebbe rimanere intatta, è quella della svolta”.