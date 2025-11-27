Bianchi: “I giovani devono avere più spazio nel calcio italiano”

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del calcio italiano. Ecco cosa ne pensa:

“E’ indispensabile guardare ai giovani, nel calcio italiano non è possibile andare avanti così, bisogna usare i vivai italiani, è inutile andare a guardare all’estero. Perché nelle altre squadre giocano i ragazzi di 17 anni? Se non li alleviamo sarà sempre così. In Italia giocano pochissimi giocatori di 18 anni. Non dimentichiamo che il calcio italiano sta passando un momento terribile, bisogna cominciare a valorizzare i vivai e dare la possibilità a chi è nei vivai di crescere. Sono sempre stato all’estero a vedere i vivai, non i giocatori della prima squadra”.