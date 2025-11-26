VIDEO – Napoli-Qarabag, l’infelice segnalazione social: la copertura non riesce a contenere la pioggia

Arriva un’infelice segnalazione da Napoli-Qarabag. Nel corso della partita, sono venute alla luce alcune delle criticità dello stadio Diego Armando Maradona. In particolare, in un video circolato sui social network, si può notare come la copertura non riesca ad impedire lo scorrere della pioggia, mostrando varie crepe. La struttura appare non adeguata e sembra richiedere interventi urgenti. Nel corso della giornata di ieri su Napoli si sono abbattuti forti rovesci e l’impianto sportivo ne ha fortemente risentito. Le immagini che arrivano da questa segnalazione riaprono il dibattito sulle condizioni dello stadio, definito recentemente da Aurelio De Laurentiis “un semi-cesso”.

La denuncia di questo tifoso su TikTok è gravissima. Ieri ho fatto bene a restare a casa.



Il Maradona ATTUALMENTE è un cesso, e chi lo nega è complice di questo scempio. pic.twitter.com/OPgTx25fLh — I Gigi 78 I (@Vicidominus) November 26, 2025