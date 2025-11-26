Tuttosport – ” Vittoria non scontata, il Qarabag è un cliente molto scomodo “

L’edizione odierna di Tuttosport ha evidenziato l’importanza e il valore della vittoria del Napoli ieri sera, contro il Qarabag. Secondo il quotidiano, infatti, il valore della squadra azera è di tutto rispetto. Vittoria quindi non scontata quella ottenuta dagli azzurri. Ecco un estratto dell’articolo:

“Finisce 2-0 ma il punteggio non deve trarre in inganno. È un cliente scomodo il Qarabag, tra i peggiori da affrontare in una notte di pioggia incessante e con la necessità di vincere a tutti i costi per sperare ancora nel passaggio agli ottavi di Champions. Sembra una notte stregata, fino a quando Conte decide di fare la mossa che risulterà decisiva. Entra Politano per Beukema e il Napoli si trasforma in un audace 4-2-4”.